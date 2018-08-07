Испанский истребитель по ошибке запустил боевую ракету над Эстонией

Находящийся в Эстонии истребитель ВВС Испании Eurofighter произвел незапланированный запуск боевой ракеты класса «воздух-воздух» AMRAAM во время учений. Об этом сообщает пресс-служба главного штаба во вторник Силы обороны Эстонии.

ЧП случилось в 15:44 мск в зоне учебных полетов над населенным пунктом Пангоди, в районе города Отепя. Силы обороны уточнили, что ракета оснащена режимом самоликвидации на случай экстренной ситуации. Несмотря на это, снаряд мог упасть землю в 40 километрах от Тарту. Случайно обнаруживших ракету людей призывают ни в коем случае не дотрагиваться до нее, а отойти на безопасное расстояние и позвонить экстренным службам.