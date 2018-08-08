Царева позабавила новость о его убийстве

Бывший народный депутат Украины Олег Царев в очередной раз опроверг данные о своем убийстве.

Этим утром, 8 августа, на страницах некоторых журналистов и СМИ в Facebook появилась информация о возможном убийстве бывшего регионала. Преступление, по сообщениям из записей, было якобы совершено в Москве.

Царев посмеялся над новостью, с иронией попросил дать ссылку на пост. В своем Twitter политдеятель написал:

Забавно. Только что мне позвонили из телеканала 1+1 и попросили подтвердить или опровергнуть информацию о моей смерти. https://t.co/5UIfVP4Qd1 — Олег Царев (@OlegTsarov) 8 августа 2018 г.

Так же депутат отметил, что сообщения о его смерти появляются с периодичностью раз в полгода.

На данный момент Царев скрывается в Крыму, в городе Ялта.