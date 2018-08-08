Мы в соц.сетях:
Царев считает, что его «убили» ради зрелищ

Царев считает, что его «убили» ради зрелищ

 Минтранс хочет увеличить штрафы за нарушения перехода ж/д путей в 20 раз

Минтранс хочет увеличить штрафы за нарушения перехода ж/д путей в 20 раз
Тимошенко лидирует в президентском рейтинге — опрос

Тимошенко лидирует в президентском рейтинге — опрос

 Украина запретила ввозить еще две российские книги

Украина запретила ввозить еще две российские книги
МИД РФ предупредил российских туристов о политических протестах в Тунисе

МИД РФ предупредил российских туристов о политических протестах в Тунисе

 Повышение НДС отразится на стоимости бензина, предупреждает ФАС

Повышение НДС отразится на стоимости бензина, предупреждает ФАС
Царев считает, что его «убили» ради зрелищ

Царев считает, что его «убили» ради зрелищ

 Минтранс хочет увеличить штрафы за нарушения перехода ж/д путей в 20 раз

Минтранс хочет увеличить штрафы за нарушения перехода ж/д путей в 20 раз
Тимошенко лидирует в президентском рейтинге — опрос

Тимошенко лидирует в президентском рейтинге — опрос

 Украина запретила ввозить еще две российские книги

Украина запретила ввозить еще две российские книги
МИД РФ предупредил российских туристов о политических протестах в Тунисе

МИД РФ предупредил российских туристов о политических протестах в Тунисе

 Повышение НДС отразится на стоимости бензина, предупреждает ФАС

Повышение НДС отразится на стоимости бензина, предупреждает ФАС
13:19   8 Августа 2018
Россия

Царева позабавила новость о его убийстве

Царева позабавила новость о его убийстве

Бывший народный депутат Украины Олег Царев в очередной раз опроверг данные о своем убийстве.

Этим утром, 8 августа, на страницах некоторых журналистов и СМИ в Facebook появилась информация о возможном убийстве бывшего регионала. Преступление, по сообщениям из записей, было якобы совершено в Москве.

Царев посмеялся над новостью, с иронией попросил дать ссылку на пост. В своем Twitter политдеятель написал:

 

Так же депутат отметил, что сообщения о его смерти появляются с периодичностью раз в полгода. 

На данный момент Царев скрывается в Крыму, в городе Ялта.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анна Манц
#крым #убийство #царев #фейк
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...