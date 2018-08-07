Сирия последние новости. Коалиция ловит «кротов», казнь в Эс-Сувейде

Хроника основных событий в Сирийской республике за минувшие сутки.

Силы международной коалиции во главе с США арестовали нескольких курдских радикалов в провинции Дейр эз-Зор, сообщает портал Euphrates Post. Задержанные помогали бежать пленным террористам «Исламского государства»* (организация запрещена в РФ) за денежное вознаграждение. Бойцы курдского альянса Сирийские демократические силы ранее неоднократно шли навстречу игиловцам в ходе операции по захвату территорий провинции Ракка. В том числе вербовали бывших террористов в свои ряды.

Сирийская армия продолжает наносить артиллерийские удары по позициям террористов «Джебхат ан-Нусры»* (организация запрещена в РФ) на севере провинции Хама в ответ на недавние обстрелы со стороны боевиков. Об этом сообщает агентство SANA. Бои идут в районе Аль-Латамина. В результате армейцы ликвидировали нескольких боевиков и уничтожили склады с вооружением и боеприпасами.

Не менее 16 игиловцев уничтожила армия в ходе спецопераций к северо-востку от Эс-Сувейды за минувшие два дня. Также бойцы САА вывели из строя шесть единиц техники террористов, сообщает Twitter-канал (@SyriawatanNews). В настоящий момент правительственные силы при поддержке ВКС РФ продолжают наносить удары по остаткам бандформирований в пустынной местности.

По данным канала в Twitter Qalaat Al Mudiq, ополчение Эс-Сувейды пленило нескольких джихадистов, причастных к атаке смертника, которая произошла минувшим утром. Задержанных казнили в одном из центральных районов административного центра.