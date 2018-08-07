Ефимова победила в ЧЕ по плаванию на 200 метров брассом

Российская спортсменка Юлия Ефимова пришла первой в финальном заплыве на 200 метров брассом на объединенном чемпионате Европы по летним видам спорта, который проходит в настоящее время в британском Глазго.

Дистанцию заплыва россиянке удалось преодолеть за 2 минуты 21,31 секунды. Второй к финишу пришла спортсменка из Испании Джессика Валь Монтеро, а третьей - британка Молли Реншо.

Еще одну медаль в копилку россиян принес Михаил Довгалюк. Ему удалось завоевать бронзу в заплыве на 200 метров вольным стилем.