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21:50   7 Августа 2018
Россия

Ефимова победила в ЧЕ по плаванию на 200 метров брассом

Ефимова победила в ЧЕ по плаванию на 200 метров брассом

Российская спортсменка Юлия Ефимова пришла первой в финальном заплыве на 200 метров брассом на объединенном чемпионате Европы по летним видам спорта, который проходит в настоящее время в британском Глазго.

Дистанцию заплыва россиянке удалось преодолеть за 2 минуты 21,31 секунды. Второй к финишу пришла спортсменка из Испании Джессика Валь Монтеро, а третьей - британка Молли Реншо.

Еще одну медаль в копилку россиян принес Михаил Довгалюк. Ему удалось завоевать бронзу в заплыве на 200 метров вольным стилем.

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Автор: Алла Ларионова
#общество #плавание #юлия ефимова
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