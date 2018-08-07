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Депутат Калашников считает, что Украина обнищает без автобусного сообщения с РФ

Депутат Калашников считает, что Украина обнищает без автобусного сообщения с РФ

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20:50   7 Августа 2018
Ближнее зарубежье

Депутат Калашников считает, что Украина обнищает без автобусного сообщения с РФ

Депутат Калашников считает, что Украина обнищает без автобусного сообщения с РФ

Парламентарий убежден, что у соседей-политиков начинается предвыборное обострение, которые чревато революционными осложнениями.

Председатель парламентского комитета по делам СНГ Леонид Калашников полагает, что Украину ждут социальные потрясения, если руководство страны решит разорвать автобусное сообщение с Россией. Впрочем, депутат допускает, что первый заместитель постпреда президента Порошенко в Крыму (приемная расположена в Киеве) Изет Гданов, выступивший с громким заявлением, пытается привлечь к себе внимание.

«Я считаю, что это предвыборные болезни, которыми заражаются все больше политиков на Украине. И чем ближе выборы, тем больше таких сумасшедших будет с такими сумасшедшими идеями. Реализованы они, я надеюсь, не будут, но привлечь внимание к себе они позволяют. Реализовать их – значит обречь миллионы людей, которые находят в России работу, на нищенское существование у себя на родине, а значит вызывать следующую революцию. Я думаю, что это заявления в расчете на выборы», - поделился мнением с «ПС» Калашников.

По мнению господина Гданова, прервав автобусное сообщение с РФ, Украина обезопасит себя от «агрессора». Ранее министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил о намерении киевского руководства остановить железнодорожное сообщение с Москвой. Выборы президента Украины должны состояться 31 марта 2019 года. Главу государства изберут путем тайного голосования на пятилетний срок.

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Автор: Григорий Рощин
#украина #киев #автобусы #железная дорога #автобусное сообщение
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