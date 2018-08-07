Президент Эквадора: Ассанж может покинуть посольство в любой момент

жулиан Ассанж, основатель портала WikiLeaks, может уйти из посольства страны в Лондоне в любой момент при условии соблюдения международных норм и его прав. Об этом заявил эквадорский президент Ленин Морено в эфире канала NTN24.

Морено сообщил, что Эквадор связался с законными представителями господина Ассанжа, чтобы прийти к какому-либо соглашению. Если это случится, то власти страны попросят Ассанжа покинуть посольство в Великобритании для дальнейших судебных разбирательств.

Основатель WikiLeaks скрывается посольстве Эквадора в Лондоне с 2012 года. Он находится там из-за страха экстрадиции в США или Швецию. В Америке ему угрожает смертная казнь из-за публикации секретной информации. В Швеции Ассанжа обвиняли в изнасиловании, но позже расследование прекратили. Ранее Морена во время визита в Великобританию уже заявлял, что Ассанж должен рано или поздно кинуть посольство Эквадора в Лондоне.