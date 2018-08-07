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20:43   7 Августа 2018
Россия

Суд арестовал недвижимость Петросяна и Степаненко из-за развода

Суд арестовал недвижимость Петросяна и Степаненко из-за развода

Хамовнический суд Москвы наложил арест на имущество артистов Евгения Петросяна и Елены Степаненко в рамках бракоразводного процесса.

Об этом во вторник сообщает РИА Новости со ссылкой на их адвоката Сергея Жорина. Отмечается, что эта практика является стандартной в подобных процессах.

Петросян и Степаненко познакомились в 1979 году, а вступили в брак спустя шесть лет. Впервые о их разводе стало известно третьего августа, причины неизвестны.

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Автор: Алла Ларионова
#имущество #петросян #развод #степаненко
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