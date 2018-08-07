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20:58   7 Августа 2018
Весь мир

Психбольной напал на консульство России на Кипре

Психбольной напал на консульство России на Кипре

Психически нестабильный мужчина устроил погром в генеральном российском консульстве на Кипре.

По сообщениям кипрских СМИ, происшествие случилось в полдень, 7 августа, в городе Лимасол.

Сорокапятилетний мужчина сначала пытался автомобилем взять на таран ворота в консульство, после чего попытался войти. Из-за неудавшейся попытки, он разбил стекло на входе и громко кричал.

Сотрудники правоохранительных органов Лимасола оперативно задержали хулигана.

После ареста прояснилось, что нарушитель общественного порядка ранее имел проблемы с психическим здоровьем и проходил лечение в соответствующей клинике. В настоящее время, сотрудники полиции передали мужчину в больницу Лиссабона. Там его должен осмотреть врач-психиатр.

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Автор: Анна Манц
#кипр #генконсульство россии
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