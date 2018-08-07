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20:27   7 Августа 2018
Весь мир

Вашингтон намерен наращивать санкции против Ирана

Вашингтон намерен наращивать санкции против Ирана

Американское руководство не исключает введения дополнительных санкций в отношении Ирана, однако предусмотрит возможность исключений из-под их действия. Об этом рассказал во вторник в интервью Fox Business советник Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон.

В полночь с 6 на 7 августа Вашингтон восстановил первый пакет ограничительных мер против Ирана. Их заключительной стадией, как предполагается, станет запрет на экспорт нефти, который введут в ноябре этого года.

Болтон же сообщил, что США рассматривают и введение дополнительных санкций в отношении Тегерана после ограничений на экспорт иранской нефти. При этом не исключено, что Вашингтон предусмотрит возможность «немногочисленных и отдаленных временным промежутком» исключений из введенных и готовящихся сейчас санкций, в том числе в отношении нефти, добываемой в Иране.

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Автор: Алла Ларионова
#сша #санкции #иран #политика #белый дом
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