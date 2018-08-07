Детсад в Астрахани уличили в связывании детей. Руководство заявляет, что это происки конкурентов

Няни одного из частных детских садов в Астрахани связывали детей пеленками, чтобы те не ворочались перед сном.

Об этом во вторник сообщает «360». Отмечается, что злополучный детсад находится в Астрахани на улице 1-я Персиковая и называется «Полина».

Родители воспитанников этого дошкольного учреждения крайне обеспокоены случившимся. Однако руководство детсада все отрицает, заявляя, что информацию о ненадлежащем отношении к детям распространили конкуренты.

Видеозапись была опубликована на YouTube.