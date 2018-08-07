Как выйти на пенсию богатым

Залогом успеха станут финансовая грамотность и терпение. Эксперт объяснил, как деньги могут зарабатывать деньги.

Более половины граждан России (54%) собираются работать после выхода на пенсию и почти столько же (49%) планируют откладывать деньги на старость, следует из опроса Фонда «Общественное мнение». Сохранить и приумножить накопления в России, как и во всем мире, можно с помощью простых финансовых инструментов. Причем покупка автомобиля или дорогой техники – далеко не лучшие идеи для вложений.

Согласно результатам сентябрьского исследования ВЦИОМ, самыми надежными инвестициями граждане РФ считали покупку недвижимости, банковские депозиты, а также хранение наличности в рублях или в иностранной валюте.

Покупкой акций предприятий – долей уже работающего бизнеса – осенью интересовались всего 7% граждан. И самый низкий уровень доверия отмечался у Пенсионного фонда РФ. Только 5% респондентов были готовы вкладывать свои кровные в госсистему.

Аналитик финансового института «ФинИст», практикующий трейдер Геннадий Попов в комментарии «Политике Сегодня» предположил, что россияне не покупают акции компаний из-за недостатка финансовой грамотности и подмоченной репутации отдельных банков.

«Основной финансовый инструмент, который нам знаком, это банковские вклады. Именно банки, наверное, сыграли здесь негативную роль. Мы помним обманутых дольщиков. Поэтому все финансовые предложения вызывают определенную настороженность у нашего населения. Самое главное — повышать финансовую грамотность, доносить до граждан определенные риски и просто рассказывать, какие есть возможности в этом инвестировании», - говорит специалист.

Чтобы заложить основу для безбедной старости, собеседник агентства предлагает обратиться к опыту западных стран, где граждане думают о пенсии с юных лет. Не рассчитывают на государство и в первую очередь откладывают средства для себя.

«Самые лучшие вложения в свою старость – это так называемые пассивные инвестиции. Если мы говорим о российском рынке, то на данный момент самый привлекательный из стабильных и надежных финансовых инструментов – это облигации (ОФЗ). Сегодня цена минимального пакета 30 тысяч рублей. Входной порог достаточно невысокий. Такой инструмент доступен практически для всех широких слоев населения. И для молодых ребят и для среднего возраста. Это самый надежный инструмент с доходностью выше банковского депозита. Около 7,5% ежегодно», - объясняет Попов.

На втором месте по степени надежности идут паевые или биржевые инвестиционные фонды, отмечает собеседник агентства:

«Где покупаешь долю или пай этой компании, но покупатель отстранен от формирования инвестиционного портфеля. По сути, доверяешься компании или фонду. Доходы выше, чем в облигации, но необходимо обладать инвесторской квалификацией и подходить к вложениям со знанием дела».

Предусмотреть все риски при выборе данного финансового инструмента невозможно, но это нормально. Стопроцентных гарантий надежности вкладов не бывает даже при покупке государственных облигаций.

«Риски можно оптимизировать, свести к минимуму, когда вы сами принимаете инвестиционные решения. Если мы говорим о биржевых инструментах, то сегодня очень привлекательны российские «голубые фишки» (акции крупных компаний со стабильным доходом – прим. ред.). Хотел бы обратить внимание читателей на эти инструменты. Совсем недавно отчиталась «Роснефть». Капитализация компании резко выросла, что отразилось на доходности акций. Они размещали акции по 204 рубля, а сейчас стоимость акций составляет около 433 рублей. И эта доходность за неполные пять лет. Вкладывать в такие инструменты весьма привлекательно», - заключил Попов.

К обсуждению возрастной реформы, которая позволит увеличить размер пенсий, депутаты Госдумы вернуться 21 августа. В этот день состоятся большие парламентские слушания по правительственному проекту закона о поэтапном повышении пенсионного возраста с участием экспертов.