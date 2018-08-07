Эксперт: Пока США находятся на территории «Ат-Танф», террористическая угроза останется прежней

Правительственные войска в Сирии приступили к масштабному наступлению на позиции боевиков «Исламского государства»* в провинции Эс-Сувейда. По информации в соцсетях, наступление по нескольким направлениям ведется при поддержке артиллерии и ВКС России.

Пошлой ночью российская авиации нанесла более 30 авиаударов по местам сосредоточения сил ИГ* в районе Дийаса на северо-востоке Эс-Сувейда. Это позволило правительственным войскам пройти на глубь занимаемых боевиками территорий на 11 километров. По словам источника, кроме сирийской армии в наступлении принимают участие бывшие антиправительственные группировки, которые перешли на сторону Дамаска. Не смотря на это, положение в Эс-Сувейде и южных сирийских районах может обостриться из-за деятельности военных США в так называемой 55-километровой зоне около американской военной базы «Ат-Танф». Там по-прежнему функционируют антиправительственные группировки.

В прошлом году глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов рассказал, что на военной базе США «Ат-Танф» в составе «умеренных» группировок проходили подготовку и террористы ИГ*, которых Америка вывела из Ракки и Восточного Дейр-эз-Зора. Эти боевики под американским прикрытием свободно перемещаются по всему югу Сирии, имея возможность нападать и совершать теракты.

Несколькими днями ранее в административном центре Эс-Сувейда боевики ИГ* совершили теракт из-за которого погибли более 200 местных жителей. За этим последовало еще несколько нападений. Активные действия террористов послужили поводом для проведения операции войск САР в этой провинции. Политолог и независимый журналист Александр Асафов убежден, что пока район «Ат-Танфа» оккупирован США, террористическая угроза на юге Сирии не исчезнет. Свою точку зрения он выразил корреспонденту Федерального агентства новостей (ФАН).

Он считает, Америки имеет договоренности с террористами ИГ*, осуществляя планомерную и долгую поддержку сил радикальных исламистских группировок. США создает беспрерывную угрозу для войск Сирии.

«Таким образом они создают постоянную угрозу для войск сирийского правительства, чтобы осуществлять на них военное давление по максимально широкому фронту, где это еще возможно», — объяснил Асафов.

Александр Асафов подчеркнул, что Америка делает все возможное для усиления конфликта, несмотря на заверения президента Дональда Трампа о выводе войск США из Ближнего Востока в целом. Он считает, что операция правительственных войск при поддержке ВКС РФ будет иметь определенную эффективность, но до тех пор, пока Америка находится в САР, экстремистская угроза будет создаваться постоянно. Эксперт объяснил, что, даже получив удар в Эс-Сувейде, боевики могут просто отступить на американскую базу «Ат-Танф» для передышки.

«Исламское государство»* — террористическая организация, запрещена в России.