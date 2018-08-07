Московский McDonald's оштрафововали на 5,5 миллионов рублей

Пресс-служба столичного управления Роспотребнадзора 7 августа сообщила о результатах плановой проверки сети ресторанов быстрого питания McDonald's.

В ходе проверки 44 московских ресторанов в 10 административных округах выявлена масса нарушений.

Некоторые сотрудники сети не проходили медицинские осмотры и вакцинацию. В помещениях не было проведено уничтожение насекомых и грызунов и обнаружена некачественная уборка.

Из основных нарушений выявлено: отсутствие или неполная маркировка продуктов, отсутствие бактерецидных ламп над рабочими поверхностями, нарушение товарного соседства, нарушение температурного режима, неудовлетворительное санитарно-техническое состояние и санитарно-гигиеническое содержание производственных и складских помещений.

Продажа продукции в окнах «МакАвто» и «МакЭкспресс» совершалась без деклараций о соответствии, без маркировок и предписаний по срокам годности и употреблению продукции.

При проверке на соответствие требованиям технических регламентов Таможенного союза более 400 пищевых продуктов оказалось, что три образца (минеральная вода и мороженое) не прошли нормы физико-технических показателей и 15 образцов (мороженое, молочный коктейль, салаты и бургеры) не соответствовали микробиологическим показателям.

По итогу проверки, на ЗАО "Москва-Макдоналдс" было выдвинуто 107 постановлений с общим штрафом на сумму 5 554 900 рублей. Также дано распоряжение об устранении всех нарушений.