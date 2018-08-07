РФ обвинила британские СМИ в политизации дела о смерти Перепиличного
Британские СМИ политизируют разбирательство и сомневаются в итогах расследования по делу о смерти российского предпринимателя Александра Перепиличного, заявили в посольстве РФ в Лондоне после публикации в издании Daily Telegraph.
По информации газеты, в первые дни расследования полицейские якобы не говорили высшему начальству о «политической составляющей» в смерти Перепиличного. В российском посольстве внимательно ознакомились с публикацией Daily Telegraph и ответили, что некоторые британские издания публикуют бездоказательные версии.
«Очередная попытка поставить под сомнение итоги расследования», — отметили в посольстве РФ в Лондоне.
Открытому и справедливому разбирательству препятствует обструкционистская позиция британских властей. В ноябре 2016 года Лондон засекретил часть материалов британских спецслужб с информацией о деятельности Перепиличного под предлогом нацбезопасности. С большой степенью вероятности российский предприниматель Перепеличный сотрудничал с спецслужбами Великобритании, добавили в посольстве.
Ответ пресс-секретаря Посольства на вопрос СМИ относительно публикации «Дейли Телеграф» по «делу А.Перепиличного»https://t.co/YNX5Z2UR7Y pic.twitter.com/HT5yPOrFWJ— Посольство России (@RussianEmbassyR) 7 августа 2018 г.