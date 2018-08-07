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 РФ обвинила британские СМИ в политизации дела о смерти Перепиличного

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19:22   7 Августа 2018
Россия

РФ обвинила британские СМИ в политизации дела о смерти Перепиличного

РФ обвинила британские СМИ в политизации дела о смерти Перепиличного

Британские СМИ политизируют разбирательство и сомневаются в итогах расследования по делу о смерти российского предпринимателя Александра Перепиличного, заявили в посольстве РФ в Лондоне после публикации в издании Daily Telegraph.

По информации газеты, в первые дни расследования полицейские якобы не говорили высшему начальству о «политической составляющей» в смерти Перепиличного. В российском посольстве внимательно ознакомились с публикацией Daily Telegraph и ответили, что некоторые британские издания публикуют бездоказательные версии.

«Очередная попытка поставить под сомнение итоги расследования», — отметили в посольстве РФ в Лондоне.

Открытому и справедливому разбирательству препятствует обструкционистская позиция британских властей. В ноябре 2016 года Лондон засекретил часть материалов британских спецслужб с информацией о деятельности Перепиличного под предлогом нацбезопасности. С большой степенью вероятности российский предприниматель Перепеличный сотрудничал с спецслужбами Великобритании, добавили в посольстве.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #великобритания #общество #перепиличный
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