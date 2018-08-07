Госдума расширит парламентские слушания по проекту о пенсионных изменениях

Госдума внесет изменения в формат парламентских слушаний по законопроекту о пенсионной системе. Теперь в них смогут принять участие не только депутаты, но и различные эксперты, активисты общественных организации и другие.

Информацию во вторник, 7 августа, сообщил журналистам председатель Госдумы Вячеслав Володин по итогам совещания о подготовке слушаний, в котором участвовали парламентарии. Ранее Володин заявлял, что слушания по громкому закону пройдут 21 августа. Он напомнил, что, учитывая важность рассматриваемого законопроекта, его следует всесторонне обсудить до второго чтения. В ходе общественных слушаний появится возможность рассмотреть различные взгляды на решение вопросов, что очень важно для принятия качественного законопроекта

Законопроект об изменениях в пенсионной системе, предлагающий постепенное повышение пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин, прошел первое чтение в Государственной думе 19 июля. Правительство уверяет, что средства, полученные в результате увеличения пенсионного возраста, направят на повышение доходов пенсионеров.