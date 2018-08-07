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 РФ обвинила британские СМИ в политизации дела о смерти Перепиличного

РФ обвинила британские СМИ в политизации дела о смерти Перепиличного
Украинская оппозиция обратилась к послам G7 в преддверии выборов

Украинская оппозиция обратилась к послам G7 в преддверии выборов

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19:07   7 Августа 2018
Ближнее зарубежье

Украинская оппозиция обратилась к послам G7 в преддверии выборов

Украинская оппозиция обратилась к послам G7 в преддверии выборов

Украинская партия «Оппозиционный блок» направила послам стран G7 письмо с призывом публично оценить избирательные права внутренних переселенцев на Украине.

Текст послания представила пресс-служба партии. Отмечается, что, по состоянию на текущий месяц, количество внутренних переселенцев на Украине составляет свыше полутора миллионов человек.

По информации пресс-службы, на практике внутренне перемещенные лица не могут в полной мере реализовать свое право на волеизъявление, которое им должна гарантировать Конституция Украины.

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Автор: Алла Ларионова
#украина #выборы #оппозиция #переселенцы #g7
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