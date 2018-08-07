Украинская оппозиция обратилась к послам G7 в преддверии выборов

Украинская партия «Оппозиционный блок» направила послам стран G7 письмо с призывом публично оценить избирательные права внутренних переселенцев на Украине.

Текст послания представила пресс-служба партии. Отмечается, что, по состоянию на текущий месяц, количество внутренних переселенцев на Украине составляет свыше полутора миллионов человек.

По информации пресс-службы, на практике внутренне перемещенные лица не могут в полной мере реализовать свое право на волеизъявление, которое им должна гарантировать Конституция Украины.