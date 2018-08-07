Мы в соц.сетях:
Движение на подходе к Крымскому мосту ограничат из-за ремонта

Движение на подходе к Крымскому мосту ограничат из-за ремонта

 РФ обвинила британские СМИ в политизации дела о смерти Перепиличного

РФ обвинила британские СМИ в политизации дела о смерти Перепиличного
Украинская оппозиция обратилась к послам G7 в преддверии выборов

Украинская оппозиция обратилась к послам G7 в преддверии выборов

 Европейский союз просит у Белоруссии освободить журналистов

Европейский союз просит у Белоруссии освободить журналистов
Генерал США Хайтен назвал ядерное российское оружие слабым конкурентом

Генерал США Хайтен назвал ядерное российское оружие слабым конкурентом

 Не стоит верить властям Туниса в вопросе борьбы с терроризмом, заявил эксперт

Не стоит верить властям Туниса в вопросе борьбы с терроризмом, заявил эксперт
Движение на подходе к Крымскому мосту ограничат из-за ремонта

Движение на подходе к Крымскому мосту ограничат из-за ремонта

 РФ обвинила британские СМИ в политизации дела о смерти Перепиличного

РФ обвинила британские СМИ в политизации дела о смерти Перепиличного
Украинская оппозиция обратилась к послам G7 в преддверии выборов

Украинская оппозиция обратилась к послам G7 в преддверии выборов

 Европейский союз просит у Белоруссии освободить журналистов

Европейский союз просит у Белоруссии освободить журналистов
Генерал США Хайтен назвал ядерное российское оружие слабым конкурентом

Генерал США Хайтен назвал ядерное российское оружие слабым конкурентом

 Не стоит верить властям Туниса в вопросе борьбы с терроризмом, заявил эксперт

Не стоит верить властям Туниса в вопросе борьбы с терроризмом, заявил эксперт
19:24   7 Августа 2018
Россия

Движение на подходе к Крымскому мосту ограничат из-за ремонта

Движение на подходе к Крымскому мосту ограничат из-за ремонта

Председатель госкомитета дорожного хозяйства Крыма Сергей Карпов 7 августа сообщил о скорых ремонтных работах на автоподходе к Крымскому мосту.

В начале сентября, с завершением пика курортного сезона, планируется укладка финишного слоя автодороги со стороны Керчи. Для верхнего слоя будет использоваться щебеночно-мастичный асфальтобетон. Завершение ремонта дороги будет разделено на два этапа. При первом будет проводиться завершение дорожного полотна на двух правых полосах, при втором - на двух левых, соответственно. Завершение работ планируется спустя месяц, уже первого октября.

В связи с этим будет изменена схема движения, «будет введено ограничение скоростного режима и запрещен обгон транспортных средств», по информации пресс-службы госкомитета.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анна Манц
#крым #крымский мост #керчь #ремонт автоподхода
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...