Движение на подходе к Крымскому мосту ограничат из-за ремонта

Председатель госкомитета дорожного хозяйства Крыма Сергей Карпов 7 августа сообщил о скорых ремонтных работах на автоподходе к Крымскому мосту.

В начале сентября, с завершением пика курортного сезона, планируется укладка финишного слоя автодороги со стороны Керчи. Для верхнего слоя будет использоваться щебеночно-мастичный асфальтобетон. Завершение ремонта дороги будет разделено на два этапа. При первом будет проводиться завершение дорожного полотна на двух правых полосах, при втором - на двух левых, соответственно. Завершение работ планируется спустя месяц, уже первого октября.

В связи с этим будет изменена схема движения, «будет введено ограничение скоростного режима и запрещен обгон транспортных средств», по информации пресс-службы госкомитета.