Москва приветствует достигнутый прогресс по Южному Судану — МИД РФ
Власти и оппозиция Южного Судана подписали соглашение о примирении и разделении полномочий, напомнили в министерстве иностранных дел РФ.
По информации российского МИД, Москва приветствуют достигнутый прогресс и надеется, что стороны соблюдут договоренности. Также РФ высоко оценила посредническую роль суданского лидера Омара аль-Башира, который внес весомый вклад в обеспечение мира в Южном Судане.
Президент Южного Судана Салва Киир и лидер повстанцев Риек Машар Тени подписали соглашение в воскресенье, 5 августа в Хартуме. Стороны договорились обсуждать имплементационный механизм и порядок возвращения лидеров вооруженной оппозиции к власти.
Высоко оцениваем посредническую роль лично Президента Судана О.Башира, внесшего весомый вклад в обеспечение мира в Южном Судане. Настойчивые диплом.усилия африканского сообщества по разблокированию кризисных ситуаций на континенте дают наилучшие результаты.https://t.co/SStamakNZU pic.twitter.com/zpx94ulaMo— МИД России ???????? (@MID_RF) 7 августа 2018 г.