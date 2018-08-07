Мы в соц.сетях:
Движение на подходе к Крымскому мосту ограничат из-за ремонта

Движение на подходе к Крымскому мосту ограничат из-за ремонта

 РФ обвинила британские СМИ в политизации дела о смерти Перепиличного

РФ обвинила британские СМИ в политизации дела о смерти Перепиличного
Украинская оппозиция обратилась к послам G7 в преддверии выборов

Украинская оппозиция обратилась к послам G7 в преддверии выборов

 Европейский союз просит у Белоруссии освободить журналистов

Европейский союз просит у Белоруссии освободить журналистов
Генерал США Хайтен назвал ядерное российское оружие слабым конкурентом

Генерал США Хайтен назвал ядерное российское оружие слабым конкурентом

 Не стоит верить властям Туниса в вопросе борьбы с терроризмом, заявил эксперт

Не стоит верить властям Туниса в вопросе борьбы с терроризмом, заявил эксперт
Движение на подходе к Крымскому мосту ограничат из-за ремонта

Движение на подходе к Крымскому мосту ограничат из-за ремонта

 РФ обвинила британские СМИ в политизации дела о смерти Перепиличного

РФ обвинила британские СМИ в политизации дела о смерти Перепиличного
Украинская оппозиция обратилась к послам G7 в преддверии выборов

Украинская оппозиция обратилась к послам G7 в преддверии выборов

 Европейский союз просит у Белоруссии освободить журналистов

Европейский союз просит у Белоруссии освободить журналистов
Генерал США Хайтен назвал ядерное российское оружие слабым конкурентом

Генерал США Хайтен назвал ядерное российское оружие слабым конкурентом

 Не стоит верить властям Туниса в вопросе борьбы с терроризмом, заявил эксперт

Не стоит верить властям Туниса в вопросе борьбы с терроризмом, заявил эксперт
19:03   7 Августа 2018
Россия

Москва приветствует достигнутый прогресс по Южному Судану — МИД РФ

Москва приветствует достигнутый прогресс по Южному Судану — МИД РФ

Власти и оппозиция Южного Судана подписали соглашение о примирении и разделении полномочий, напомнили в министерстве иностранных дел РФ.

По информации российского МИД, Москва приветствуют достигнутый прогресс и надеется, что стороны соблюдут договоренности. Также РФ высоко оценила посредническую роль суданского лидера Омара аль-Башира, который внес весомый вклад в обеспечение мира в Южном Судане.

Президент Южного Судана Салва Киир и лидер повстанцев Риек Машар Тени подписали соглашение в воскресенье, 5 августа в Хартуме. Стороны договорились обсуждать имплементационный механизм и порядок возвращения лидеров вооруженной оппозиции к власти. 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анатолий Кубарев
#россия #мид рф #общество #южный судан
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...