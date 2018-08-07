Москва приветствует достигнутый прогресс по Южному Судану — МИД РФ

Власти и оппозиция Южного Судана подписали соглашение о примирении и разделении полномочий, напомнили в министерстве иностранных дел РФ.

По информации российского МИД, Москва приветствуют достигнутый прогресс и надеется, что стороны соблюдут договоренности. Также РФ высоко оценила посредническую роль суданского лидера Омара аль-Башира, который внес весомый вклад в обеспечение мира в Южном Судане.

Президент Южного Судана Салва Киир и лидер повстанцев Риек Машар Тени подписали соглашение в воскресенье, 5 августа в Хартуме. Стороны договорились обсуждать имплементационный механизм и порядок возвращения лидеров вооруженной оппозиции к власти.