Лещенко заявил, что Кобзон находится в стабильно тяжелом состоянии

Депутат Государственной думы и народный артист СССР Иосиф Кобзон на данный момент, 7 августа, все еще находится в стабильно тяжелом состоянии.

О здоровье артиста рассказал советский и российский эстрадный певец, народный артист РСФСР Лев Лещенко.

Ранее пресс-секретарь Кобзона Варвара Виноградова уже сообщала о том, что «никаких изменений в худшую сторону нет».

Источник из Госдумы считает, что депутат обязательно поправится, так как «он сильный и всегда побеждает».

Кобзона госпитализировали в июне текущего года. СМИ говорили о плановой госпитализации для проведения химиотерапии, поскольку певцу поставили диагноз рак еще в 2005 году. Позднее сестра народного артиста Гелена Кандель сообщила, что родственник попал в больницу из-за вирусной инфекции. Сам же артист никаких комментариев по поводу ситуации не давал.