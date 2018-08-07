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 РФ обвинила британские СМИ в политизации дела о смерти Перепиличного

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Украинская оппозиция обратилась к послам G7 в преддверии выборов

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19:00   7 Августа 2018
Россия

Алибасов призвал москвичей участвовать в выборах мэра

Алибасов призвал москвичей участвовать в выборах мэра

Советский и российский музыкант, продюсер и руководитель группы «На-На» Бари Алибасов уверен, что все жители столицы обязаны отдать свой голос на выборах за достойного кандидата, ведь на них решится судьба их родного города.

Свою точку зрения он выразил в беседе с корреспондентом Nation News. Бари Алибасов утверждает, что никогда не пропускал выборы. Комментируя предстоящее голосование, он вспомнил, что представляла из себя Москва в 90-е годы, и как изменился город сейчас. По его словам, «любая захолустная деревня в начале 90-х выглядела тогда лучше». Во всем городе была одна работающая лампочка при въезде в аэропорт. Сейчасже Москва превратилась в мегаполис, которому нет равных. Алибасов отметил не только красоту центральных районов, как это было раньше, но и достойный облик всей Москвы, вплоть до спальных районов. Музыкант подчеркнул, что даже в 25 километрах от столицы, где он сейчас находится, все ухожено и красиво. Алибасов также оценил большое количество парков в Москве и наличие удобных паковочных мест.

Выборы мэра Москвы пройдут 9 сентября 2018 года. К ним организуют около 18 тысяч избирательных участков. Первый раз у граждан появится возможность проголосовать не по месту постоянной регистрации, а по месту нахождения. Избирательные участки будут функционировать не только в Подмосковью, но и в Калужской, Тульской и Владимирской областях. Для голосования не по месту регистрации, нужно зайти на сайт mos.ru, выбрать удобный избирательный участок и подать заявление. Также предусмотрена возможность голосования на дому для тех, кто не может прийти в участок по состоянию здоровья.

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Автор: Арсений Аскольский
#выборы #политика #москвасейчас #алибасов
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