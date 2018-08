Генерал США Хайтен назвал ядерное российское оружие слабым конкурентом

Москва не нашла американские стратегические подводные лодки и не убрала около 400 ракетных пусковых площадок по всей стране, сказал глава Стратегического командования США генерал Джон Хайтен в ходе конференции по вопросам ракетно-космической обороны.

По его словам, США надежно защищены от любого ядерного оружия, в том числе российского. Москва заявляла о ядерных ракетах, торпедах и прочем. Однако Россия ничего не может сделать, потому что сдерживание США не подвергается сомнению и остается вне конкуренции.

RT @ArmySMDC: "The @US_Stratcom is the most powerful command on the planet... The most important thing about the command today is that we are ready, equipped, trained for any threat anybody in the world can bring at us." ~ GEN Hyten, #SMDSymposium pic.twitter.com/qS3mPSvyVY