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Генерал США Хайтен назвал ядерное российское оружие слабым конкурентом

Генерал США Хайтен назвал ядерное российское оружие слабым конкурентом

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Не стоит верить властям Туниса в вопросе борьбы с терроризмом, заявил эксперт
18:38   7 Августа 2018
Весь мир

Генерал США Хайтен назвал ядерное российское оружие слабым конкурентом

Генерал США Хайтен назвал ядерное российское оружие слабым конкурентом

Москва не нашла американские стратегические подводные лодки и не убрала около 400 ракетных пусковых площадок по всей стране, сказал глава Стратегического командования США генерал Джон Хайтен в ходе конференции по вопросам ракетно-космической обороны.

По его словам, США надежно защищены от любого ядерного оружия, в том числе российского. Москва заявляла о ядерных ракетах, торпедах и прочем. Однако Россия ничего не может сделать, потому что сдерживание США не подвергается сомнению и остается вне конкуренции.

«Мы доминируем и ответим на любую атаку, откуда бы она ни исходила», — резюмировал Хайтен.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #сша #общество #хайтен
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