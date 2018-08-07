Генерал США Хайтен назвал ядерное российское оружие слабым конкурентом

Москва не нашла американские стратегические подводные лодки и не убрала около 400 ракетных пусковых площадок по всей стране, сказал глава Стратегического командования США генерал Джон Хайтен в ходе конференции по вопросам ракетно-космической обороны.

По его словам, США надежно защищены от любого ядерного оружия, в том числе российского. Москва заявляла о ядерных ракетах, торпедах и прочем. Однако Россия ничего не может сделать, потому что сдерживание США не подвергается сомнению и остается вне конкуренции.

«Мы доминируем и ответим на любую атаку, откуда бы она ни исходила», — резюмировал Хайтен.