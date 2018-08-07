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18:47   7 Августа 2018
Россия

Получивший травму глаза Насери перенес операцию и отсыпается, заявил источник

Получивший травму глаза Насери перенес операцию и отсыпается, заявил источник

Знаменитый французский актер Сами Насери, получил травму глаза в драке в ночном клубе в Москве, перенес операцию на глаз в НИИ имени Гельмгольца

Об этом сообщает Nation News со ссылкой на информированный источник. 

Отмечается, что актера привезли в научно-исследовательский институт, потому что именно там работают одни из самых опытных специалистов в области глазных травм. Медики, осмотрев Насери, сразу решили провести операцию.

Операция прошла хорошо, теперь актеру нужно поспать до вечера, отметил источник.

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Автор: Алла Ларионова
#драка #операция #общество #насери
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