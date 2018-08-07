Получивший травму глаза Насери перенес операцию и отсыпается, заявил источник
Знаменитый французский актер Сами Насери, получил травму глаза в драке в ночном клубе в Москве, перенес операцию на глаз в НИИ имени Гельмгольца
Об этом сообщает Nation News со ссылкой на информированный источник.
Отмечается, что актера привезли в научно-исследовательский институт, потому что именно там работают одни из самых опытных специалистов в области глазных травм. Медики, осмотрев Насери, сразу решили провести операцию.
Операция прошла хорошо, теперь актеру нужно поспать до вечера, отметил источник.