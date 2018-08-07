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18:19   7 Августа 2018
Россия

Пакистанских военных обучат в вузах Минобороны РФ

Пакистанских военных обучат в вузах Минобороны РФ

Заместитель министра обороны РФ Александр Фомин прилетел в Исламабад и поучаствовал в первом заседании российско-пакистанского военно-консультативного комитета по вопросам обороны и безопасности.

Департамент информации МО РФ сообщил, что после заседания Фомин подписал контракт о приеме на обучение пакистанских военных в учебные заведения российского министерства обороны. также сформировали надежную нормативно-правовую базу, которая позволит организовать полноценное обучение.

«Важным результатом первого заседания стало подписание рамочного контракта»,  — отметили в Минобороны РФ.

В военном ведомстве РФ добавили, что в ходе заседания комитета стороны не только рассмотрели весь спектр военного сотрудничества Москвы и Исламабада, но и обсудили взаимодействие по линии видов и родов российских вооруженных сил.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #общество #пакистан #мо рф
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