Пакистанских военных обучат в вузах Минобороны РФ

Заместитель министра обороны РФ Александр Фомин прилетел в Исламабад и поучаствовал в первом заседании российско-пакистанского военно-консультативного комитета по вопросам обороны и безопасности.

Департамент информации МО РФ сообщил, что после заседания Фомин подписал контракт о приеме на обучение пакистанских военных в учебные заведения российского министерства обороны. также сформировали надежную нормативно-правовую базу, которая позволит организовать полноценное обучение.

«Важным результатом первого заседания стало подписание рамочного контракта», — отметили в Минобороны РФ.

В военном ведомстве РФ добавили, что в ходе заседания комитета стороны не только рассмотрели весь спектр военного сотрудничества Москвы и Исламабада, но и обсудили взаимодействие по линии видов и родов российских вооруженных сил.