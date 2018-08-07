Мы в соц.сетях:
Движение на подходе к Крымскому мосту ограничат из-за ремонта

Движение на подходе к Крымскому мосту ограничат из-за ремонта

 РФ обвинила британские СМИ в политизации дела о смерти Перепиличного

РФ обвинила британские СМИ в политизации дела о смерти Перепиличного
Украинская оппозиция обратилась к послам G7 в преддверии выборов

Украинская оппозиция обратилась к послам G7 в преддверии выборов

 Европейский союз просит у Белоруссии освободить журналистов

Европейский союз просит у Белоруссии освободить журналистов
Генерал США Хайтен назвал ядерное российское оружие слабым конкурентом

Генерал США Хайтен назвал ядерное российское оружие слабым конкурентом

 Не стоит верить властям Туниса в вопросе борьбы с терроризмом, заявил эксперт

Не стоит верить властям Туниса в вопросе борьбы с терроризмом, заявил эксперт
Движение на подходе к Крымскому мосту ограничат из-за ремонта

Движение на подходе к Крымскому мосту ограничат из-за ремонта

 РФ обвинила британские СМИ в политизации дела о смерти Перепиличного

РФ обвинила британские СМИ в политизации дела о смерти Перепиличного
Украинская оппозиция обратилась к послам G7 в преддверии выборов

Украинская оппозиция обратилась к послам G7 в преддверии выборов

 Европейский союз просит у Белоруссии освободить журналистов

Европейский союз просит у Белоруссии освободить журналистов
Генерал США Хайтен назвал ядерное российское оружие слабым конкурентом

Генерал США Хайтен назвал ядерное российское оружие слабым конкурентом

 Не стоит верить властям Туниса в вопросе борьбы с терроризмом, заявил эксперт

Не стоит верить властям Туниса в вопросе борьбы с терроризмом, заявил эксперт
18:19   7 Августа 2018
Россия

ФСИН проверяет информацию о пытках в колониях Санкт-Петербурга

ФСИН проверяет информацию о пытках в колониях Санкт-Петербурга

УФСИН по Санкт-Петербургу и Ленобласти в данный момент проверяет опубликованную в СМИ информацию о пытках над заключенными, которые якобы происходили в колониях. Об этом сообщает пресс-служба на сайте ведомства. 

По информации объединения юристов «Команда 29», в конце июля члены петербургской Общественно-наблюдательной комиссии (ОНК) провели исследования на тему пыток в местах лишения свободы Петербурга и Ленобласти. По результатам мониторинга они якобы получили многочисленные жалобы на издевательства в ряде колоний. По данным ОНК, о пытках часто сообщают анонимно.

Видео с избиениями осужденного Евгения Макарова в июле опубликовала «Новая газета». Позже ФСИН подтвердила, что инцидент произошел в июне прошлого года в ИК-1 в Ярославле. Он вызвал широкий общественный резонанс. СК возбудил уголовное дело о превышении должностных полномочий, все участники инцидента были установлены. Отстранены от должности 17 сотрудников ИК. После данного происшествия ФСИН организовала специальные комиссии, осуществляющие контроль над применением насилия в колониях. Следователю, отказавшему в возбуждении уголовного дела после избиения Макарова, грозит уголовное наказание.

Второй громкий случай произошел в колонии Брянска. Сотрудник ФСИН задушил осужденного, перевязав ему тканью лицо. 16 июля в Брянской области правоохранители в своем кабинете избили задержанного. Его госпитализировали с разрывом селезенки и прооперировали. По этим инцидентам уже возбуждены уголовные дела.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Арсений Аскольский
#россия #происшествия #фсин #пытки #ик
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...