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 Не стоит верить властям Туниса в вопросе борьбы с терроризмом, заявил эксперт

Не стоит верить властям Туниса в вопросе борьбы с терроризмом, заявил эксперт
18:14   7 Августа 2018
Весь мир

Не стоит верить властям Туниса в вопросе борьбы с терроризмом, заявил эксперт

Не стоит верить властям Туниса в вопросе борьбы с терроризмом, заявил эксперт

Министерство внутренних дел Туниса раскрыло международную сеть, которая осуществляла переброски террористов из Турции и Ирака в Европу.

Об этом сообщает местное онлайн-издание Tunis Daily News. Накануне министр внутренних дел этой африканской страны заявил о том, что власти собираются способствовать укреплению безопасности как на границах Туниса, так и в популярных у туристических зонах.

В беседе с корреспондентом «ПолитРоссии» научный руководитель Института прикладного востоковедения и африканистики Саид Закирович Гафуров заявил, сделанные слова главы МВД Туниса не отменяют наличия в стране реальной террористической угрозы. Эксперт подчеркнул, что это необходимо помнить каждому, кто хочет провести в Тунисе отпуск. Он напомнил, что страна все еще не оправилась от революции и кризиса. По словам Гафурова, по этой причине местные власти нередко закрывают глаза на террористическую активность.

«Не стоит очаровываться, не стоит доверять им – поездка в Тунис для рядового туриста по-прежнему таит в себе угрозу», – заметил эксперт.

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Автор: Алла Ларионова
#безопасность #тунис #эксперт #ерроризм
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