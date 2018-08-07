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 Европейский союз просит у Белоруссии освободить журналистов

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18:25   7 Августа 2018
Ближнее зарубежье

Европейский союз просит у Белоруссии освободить журналистов

Европейский союз просит у Белоруссии освободить журналистов

На официальном сайте Европейского союза 7 августа опубликовано заявление, в котором говорится о требовании освободить задержанных журналистов.

СЕ обеспокоены последними новостями об обысках имущества и задержании сотрудников изданий, работники которых на протяжении двух лет получали несанкционированный доступ к информации государственного агенства «БелТА». Союз говорит о том, что «расследование не всегда требует задержаний». Министры призывают следственные органы Белоруссии провести «быстрое и прозрачное расследование».

Ранее против журналистов издательского дома «Белорусская наука», «ТутБай Медиа» и «БелаПАН» было возбуждено уголовное дело по 2 части 349 статьи УК Белоруссии «Несанкционированный доступ к компьютерной информации, совершенный из иной личной заинтересованности, повлекший причинение существенного вреда», за нарушение которого грозит лишение свободы до двух лет. 

Ранее гендиректор информагентства «БелТА» Ирина Акулович в комментарии ИА «Политика сегодня» заявила, что не ставила цель наказывать кого-либо лишением свободы. Обращаясь в милицию, она просто хотела разобраться.

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Автор: Анна Манц
#белоруссия #журналисты #совет европы
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