Мы в соц.сетях:
Российские спортсмены завоевали восемь золотых медалей на ЧЕ по синхронному плаванию

Российские спортсмены завоевали восемь золотых медалей на ЧЕ по синхронному плаванию

 Центр Хруничева изготовит пять версий ракеты-носителя «Ангара» — Шойгу

Центр Хруничева изготовит пять версий ракеты-носителя «Ангара» — Шойгу
Режиссер Игорь Славинский умер в Киеве

Режиссер Игорь Славинский умер в Киеве

 Выборы президента Украины. Чего ожидать от избирательного процесса в Незалежной

Выборы президента Украины. Чего ожидать от избирательного процесса в Незалежной
Франция поощряет анархию и насилие в ЦАР — эксперт

Франция поощряет анархию и насилие в ЦАР — эксперт

 Выдавить Россию из космоса. Почему НАСА и Пентагон готовы утопить Маска в долларах

Выдавить Россию из космоса. Почему НАСА и Пентагон готовы утопить Маска в долларах
Российские спортсмены завоевали восемь золотых медалей на ЧЕ по синхронному плаванию

Российские спортсмены завоевали восемь золотых медалей на ЧЕ по синхронному плаванию

 Центр Хруничева изготовит пять версий ракеты-носителя «Ангара» — Шойгу

Центр Хруничева изготовит пять версий ракеты-носителя «Ангара» — Шойгу
Режиссер Игорь Славинский умер в Киеве

Режиссер Игорь Славинский умер в Киеве

 Выборы президента Украины. Чего ожидать от избирательного процесса в Незалежной

Выборы президента Украины. Чего ожидать от избирательного процесса в Незалежной
Франция поощряет анархию и насилие в ЦАР — эксперт

Франция поощряет анархию и насилие в ЦАР — эксперт

 Выдавить Россию из космоса. Почему НАСА и Пентагон готовы утопить Маска в долларах

Выдавить Россию из космоса. Почему НАСА и Пентагон готовы утопить Маска в долларах
17:38   7 Августа 2018
Россия

Российские спортсмены завоевали восемь золотых медалей на ЧЕ по синхронному плаванию

Российские спортсмены завоевали восемь золотых медалей на ЧЕ по синхронному плаванию

Сборная России по синхронному плаванию смогла завоевать восемь золотых медалей на чемпионате Европы, завершившемся сегодня в Глазго.

В целом на турнире, который проводился в рамках объединенного чемпионата Европы по летним олимпийским видам спорта, разыграли 9 комплектов медалей. Российские спортсменки не участвовали лишь в комбинации, где золотые медали достались синхронисткам из Украины. Однако в остальных видах программы синхронисты из России победили.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Алла Ларионова
#россия #спорт #синхронное плавание #че
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...