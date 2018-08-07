Российские спортсмены завоевали восемь золотых медалей на ЧЕ по синхронному плаванию

Сборная России по синхронному плаванию смогла завоевать восемь золотых медалей на чемпионате Европы, завершившемся сегодня в Глазго.

В целом на турнире, который проводился в рамках объединенного чемпионата Европы по летним олимпийским видам спорта, разыграли 9 комплектов медалей. Российские спортсменки не участвовали лишь в комбинации, где золотые медали достались синхронисткам из Украины. Однако в остальных видах программы синхронисты из России победили.