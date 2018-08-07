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17:54   7 Августа 2018
Весь мир

Франция поощряет анархию и насилие в ЦАР — эксперт

Франция поощряет анархию и насилие в ЦАР — эксперт

Париж взволновал диалог Москвы и Банги, если сотрудничество стран наладится, тогда Россия может потеснить интересы Франции в ЦАР, сообщает Afrique media.

По информации издания, Париж действует в Центральноафриканской республике под прикрытием вооруженной мусульманской группировки «Селека» и дестабилизирует обстановку внутри страны. Источник Afrique media добавил, что в среду, 8 августа, лидеры группировок, организованных Францией, встретятся в Нджамене, чтобы обсудить взаимодействие ЦАР с РФ и предъявить ультиматум против партнерства Банги и Москвы. 

Франция поощряет анархию и насилие в ЦАР — эксперт

Эксперт фонда «Народная дипломатия» Сергей Простаков рассказал Федеральному агентству новостей, что ЦАР богата алмазами, золотом, ураном. Франция не только поощряет анархию и насилие в республике, но и эксплуатирует республику. 

«Поэтому Франция вместе с соседним Чадом при поддержке Саудовской Аравии активно помогает различным повстанческим группировкам», — считает эксперт.

По его словам, встреча лидеров радикальных группировок, на которой озвучат антироссийские требования центральноафриканским властям, необходима Парижу, чтобы исключить Москву из мирного процесса в республике. Запад использует любые силы, чтобы достигнуть цели.

«Франция хочет устроить кровавую гражданскую войну в ЦАР», — резюмировал Простаков. 

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #франция #общество #цар
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