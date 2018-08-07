Центр Хруничева изготовит пять версий ракеты-носителя «Ангара» — Шойгу

Три тяжелого класса и две — легкого, уточнил министр обороны РФ Сергей Шойгу. По его словам, космический научно-производственный центр имени М. В. Хруничева изготавливает пять версий ракеты-носителя «Ангара» в рамках госконтракта.

Глава Минобороны РФ напомнил, что в 2014 году на космодроме Плесецк успешно испытали космический ракетный комплекс и впервые запустили ракеты-носители «Ангара» легкого и тяжелого классов. Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин уточнял, что серийное производство «Ангары» начнется к 2023-2024 году.

Ракеты-носители типа «Ангара» — экологически чистые. Двигатели работают на керосине и кислороде без крайне токсичного гептила. Семейство ракет-носителей с кислородно-керосиновыми двигателями спроектировали по модульному типу для запусков с космодрома Плесецк, а в перспективе — с Восточного.