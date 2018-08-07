Режиссер Игорь Славинский умер в Киеве

Актер сериала «Возвращение Мухтара» и режиссер театра на Подоле скончался в возрасте 66 лет, написал в Facebook театральный критик Олег Вергелис.

Вергелис также передал близким и коллегам артиста свои соболезнования.

Украинский портал zn.ua написал, что Славинский болел продолжительное время. Тем не менее режиссер продолжал активно работать. Недавно он поставил спектакль в Николаеве. Вергелис предположил, что такая нагрузка и ослабила здоровье артиста.

Критик объяснил, что организм Славинского просто не справился с напряжением и летней украинской жарой. При этом, уточнил Вергелис, режиссер работал в родном театре над булгаковским «Бегом». К сожалению, теперь не удастся узнать, какой бы получилась постановка.