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17:04   7 Августа 2018
Россия

Депутаты рассмотрят законопроект о госрегулировании цен на бензин

Депутаты рассмотрят законопроект о госрегулировании цен на бензин

Думская фракция КПРФ внесла на рассмотрение Госдумы России проект закона, предлагающий ввести государственное регулирование стоимости бензина и дизельного топлива посредством установления их предельных уровней правительством с 1 января 2019 года, следует базы данных нижней палаты парламента.

Цены на нефтепродукты демонстрировали резкий рост весной и в начале лета этого года: с середины апреля цена на бензин в среднем по стране превышала отметку 40 рублей за литр, а в начале июня он уже стал стоить дороже 43 рублей. Кабмин в этой ситуации решил снизить акцизы на бензин на три тысячи рублей за тонну.

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Автор: Олег Королев
#россия #госдума #бензин #общество
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