Ростуризм может удалить «Натали Турс» из списка туроператоров

Ведомство планирует исключить туроператора после вступления в силу правок в закон «Об основах туристской деятельности». На такой шаг Ростуризм пойдет, если «Натали Турс» не начнет выполнять обязательства или не прекратит деятельность.

Глава транспортного комитета ассоциации «Турпомощь» Дмитрий Горин в беседе с РИА Новости напомнил, что закон заработает в начале этого сентября. У «Натали Турс» есть еще чуть меньше месяца, чтобы выплатить компенсации клиентам, которые не могут воспользоваться купленными турами.

Туроператор прекратил чартерные программы в ряды городов Европы с 30 июня. Уже 4 июля компания аннулировала все туры с этой даты по 30 сентября включительно. Причина — нехватка денег у «Натали Турс» на оперативную оплату поставщикам. Руководство считает, в компании неправильно оценили денежный поток и снижение спроса на туры в Европу.