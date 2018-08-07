США планируют ввести дополнительные ограничения против Ирана

Американские власти восстановят антииранские санкции 5 ноября, напомнил советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.

По его словам, после ноября Вашингтон планирует ввести дополнительные ограничительные меры против Ирана. Болтон подчеркнул, что США лишь в редких случаях разрешают компаниям не соблюдать ограничительные меры в отношении Тегерана.

В мае 2018 года президент США Дональд Трамп объявил, что Вашингтон прекращает участие в Совместном всеобъемлющем плане действий и повторно вводит санкций против Ирана. В связи с этим объявлением американский лидер выпустил президентский меморандум национальной безопасности, в соответствии с которым Департамент казначейства США и другие ведомства приняли меры, необходимые для осуществления решения Трампа.