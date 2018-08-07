Мы в соц.сетях:
Российские спортсмены завоевали восемь золотых медалей на ЧЕ по синхронному плаванию

Российские спортсмены завоевали восемь золотых медалей на ЧЕ по синхронному плаванию

 Центр Хруничева изготовит пять версий ракеты-носителя «Ангара» — Шойгу

Центр Хруничева изготовит пять версий ракеты-носителя «Ангара» — Шойгу
Режиссер Игорь Славинский умер в Киеве

Режиссер Игорь Славинский умер в Киеве

 Выборы президента Украины. Чего ожидать от избирательного процесса в Незалежной

Выборы президента Украины. Чего ожидать от избирательного процесса в Незалежной
Франция поощряет анархию и насилие в ЦАР — эксперт

Франция поощряет анархию и насилие в ЦАР — эксперт

 Выдавить Россию из космоса. Почему НАСА и Пентагон готовы утопить Маска в долларах

Выдавить Россию из космоса. Почему НАСА и Пентагон готовы утопить Маска в долларах
Российские спортсмены завоевали восемь золотых медалей на ЧЕ по синхронному плаванию

Российские спортсмены завоевали восемь золотых медалей на ЧЕ по синхронному плаванию

 Центр Хруничева изготовит пять версий ракеты-носителя «Ангара» — Шойгу

Центр Хруничева изготовит пять версий ракеты-носителя «Ангара» — Шойгу
Режиссер Игорь Славинский умер в Киеве

Режиссер Игорь Славинский умер в Киеве

 Выборы президента Украины. Чего ожидать от избирательного процесса в Незалежной

Выборы президента Украины. Чего ожидать от избирательного процесса в Незалежной
Франция поощряет анархию и насилие в ЦАР — эксперт

Франция поощряет анархию и насилие в ЦАР — эксперт

 Выдавить Россию из космоса. Почему НАСА и Пентагон готовы утопить Маска в долларах

Выдавить Россию из космоса. Почему НАСА и Пентагон готовы утопить Маска в долларах
16:54   7 Августа 2018
Весь мир

США планируют ввести дополнительные ограничения против Ирана

США планируют ввести дополнительные ограничения против Ирана

Американские власти восстановят антииранские санкции 5 ноября, напомнил советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.

По его словам, после ноября Вашингтон планирует ввести дополнительные ограничительные меры против Ирана. Болтон подчеркнул, что США лишь в редких случаях разрешают компаниям не соблюдать ограничительные меры в отношении Тегерана.

В мае 2018 года президент США Дональд Трамп объявил, что Вашингтон прекращает участие в Совместном всеобъемлющем плане действий и повторно вводит санкций против Ирана. В связи с этим объявлением американский лидер выпустил президентский меморандум национальной безопасности, в соответствии с которым Департамент казначейства США и другие ведомства приняли меры, необходимые для осуществления решения Трампа.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анатолий Кубарев
#сша #иран #болтон #ограничения
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...