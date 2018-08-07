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16:41   7 Августа 2018
Россия

Деньги на второй тур выборов мэра зарезервировали в бюджете Москвы

Деньги на второй тур выборов мэра зарезервировали в бюджете Москвы

Проведение повторного голосования предусмотрено избирательны кодексом столицы, напомнил председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов.

По его словам, у Московской городской избирательной комиссии есть деньги на проведение второго тура выборов мэра. По информации Мосгоризбиркома, в соответствии с частью первой статьи 56 избирательного кодекса столицы деньги на подготовку и проведение выборов выделяют из городского бюджета.

«Денежные средства имеются», — сообщил Горбунов главе Общественного штаба по наблюдению за выборами мэра Москвы.

Москвичи выберут мэра 9 сентября‬. Мосгоризбирком зарегистрировал пять претендентов на пост главы столицы. Кандидат, который наберет более половины голосов избирателей, поучаствовавших в выборах, станет мэром Москвы. Если никто не набирает, тогда через две недели Мосгоризбирком проведет второй этап, в котором поучаствуют два кандидата с наибольшим количеством голосов.

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Автор: Анатолий Кубарев
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