Деньги на второй тур выборов мэра зарезервировали в бюджете Москвы

Проведение повторного голосования предусмотрено избирательны кодексом столицы, напомнил председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов.

По его словам, у Московской городской избирательной комиссии есть деньги на проведение второго тура выборов мэра. По информации Мосгоризбиркома, в соответствии с частью первой статьи 56 избирательного кодекса столицы деньги на подготовку и проведение выборов выделяют из городского бюджета.

«Денежные средства имеются», — сообщил Горбунов главе Общественного штаба по наблюдению за выборами мэра Москвы.

Москвичи выберут мэра 9 сентября‬. Мосгоризбирком зарегистрировал пять претендентов на пост главы столицы. Кандидат, который наберет более половины голосов избирателей, поучаствовавших в выборах, станет мэром Москвы. Если никто не набирает, тогда через две недели Мосгоризбирком проведет второй этап, в котором поучаствуют два кандидата с наибольшим количеством голосов.