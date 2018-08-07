Игорь Бутман призвал москвичей к активности на выборах мэра

Выборы мэра Москвы пройдут в столице 9 сентября.

Народный артист России Игорь Бутман рассказал изданию «Федеральное Агентство Новостей», почему стоит ходить на выборы.

Бутман в первую очередь говорит о том, что на данный момент в столице России все делается для людей. Уже убрано много рекламы, ликвидированы застройки для преобразования внешнего вида города, вещи становятся более упорядоченными, культурная сфера расширяется. Уже сейчас существует много амбициозных и выполнимых планов по реорганизации города.

«Я очень уважаю Сергея Семеновича за его профессиональную деятельность»,- благодарит артист нынешнего мэра Москвы Сергея Собянина.

Художественный руководитель государственного бюджетного учреждения культуры города Москвы «Московский джазовый оркестр под управлением Игоря Бутмана» призывает москвичей быть активными гражданами, просматривать и оценивать избирательные кампании и выражать мнение голосами на предстоящих выборах.