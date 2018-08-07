Марокко, ЮАР и Индия поучаствуют в «Десантном взводе-2019»
Конкурс подготовят в 2019 году в рамках Армейских международных игр, сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций министерства обороны РФ.
По информации МО РФ, десантники из Марокко, Южно-Африканской республики и Индии поучаствуют в «Десантном взводе», поэтому количество участников расширится. В международном конкурсе десантных подразделений поучаствует 400 военных из десяти стран. Команда страны состоит из 40 человек, включая глав делегации, группы технической и тренерской поддержки.
Соревнования «Десантный взвод» проходят в рамках АрМи с 28 июля по 9 августа 2018 года на полигонах Струги Красные и Завеличье в Псковской области. Российская сборная состоит из военных 76-й дивизии, которая дислоцируется на территории региона.
Российские десантники уверенно лидируют по итогам трех этапов конкурса Армейских международных игр «Десантный взвод», который проходит в Псковской областиhttps://t.co/F7P0CQeXoj#Минобороны #АРМИ2018 #ДесантныйВзвод pic.twitter.com/wx7ugpheez— Минобороны России (@mod_russia) 7 августа 2018 г.