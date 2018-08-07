Причиной смерти Андрея Крисанова стал рак, рассказал его коллега

Сегодня ночью не стало художника, актера и музыканта Андрея Крисанова. Ему было 52 года.

По словам его коллеги, Сергея «Африки» Бугаева, Крисанов умер из-за онкологического заболевания. Об этом он рассказал в интервью Федеральному агентству новостей.

По словам Бугаева, музыкант серьезно и долго болел.

«Он был бас-гитаристом группы «Кино». Очень талантливый художник, который прошел очень интересный творческий путь, он был членом группы «Новые художники», — вспоминает коллега.

Кирсанов стал автором обложки самого популярного альбома группы «Кино», который называется «Группа крови». Кроме того, он снялся в фильмах «Асса» и «Последний герой».