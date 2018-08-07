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16:16   7 Августа 2018
Ближнее зарубежье

Прекратить автобусное сообщение с Россией призвали на Украине

Прекратить автобусное сообщение с Россией призвали на Украине

Украина должна прекратить автобусное сообщение с Россией, заявил на своей странице в Facebook первый зампостпреда президента Украины в Крыму Изет Гданов.

Он также счел «однозначно правильной» инициативу Министерства инфраструктуры Украины относительно отмены железнодорожного сообщения с РФ и подчеркнул, что аналогичные меры необходимо ввести и в области автобусного сообщения.

Ранее глава украинского Министерства инфраструктуры Владимир Омелян рассказал о том, что власти страны обсуждают перспективу полного прекращения железнодорожного сообщения с российской территорией.

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Автор: Алла Ларионова
#россия #украина #общество #автобусное сообщение
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