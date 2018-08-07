Эксперт: Московская избирательная кампания послужит образцом для выборов в регионах

Проведение избирательной кампании по выборам мэра Москвы проходит достаточно спокойно, однако это не умаляет возможных провокаций. ФБА «Экономика сегодня» оценило столичную предвыборную гонку.

Гендиректор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев в беседе с корреспондентом отметил, что московская избирательная кампания, по сути, уже началась спокойно. В разгар избирательного поединка часто обнаруживаются различные провокации, такие как слив компромата и прочие акции ради черного пиара. Журавлев считает нынешнюю столичную компанию уникальной и предсказывает увлекательный агитационный период. По всем прогнозам очевидно, что выборы пройдут на фоне уже известного результата — жители столицы явно отдадут голос за человека, уже зарекомендовавшего себя в роли отличного управленца, политики их не интересуют. Следовательно, главная гонка будет за второе место, поскольку победа даже вторым откроет участникам доступ к политической узнаваемости, что сыграет на руку в будущей карьере.

О своих намерениях побороться за должность столичного мэра заявляли более 30 человек. Среди них — глава Красносельского муниципального округа Москвы Илья Яшин, лидер московского отделения партии «Яблоко» Сергей Митрохин, предприниматель Герман Стерлигов, вокалист группы «Коррозия металла» Сергей Паук Троицкий и другие. Муниципальный фильтр удалось пройти лишь пяти кандидатам, которых ЦИК успешно зарегистрировал. Это бывший владелец скандальной «Су-155» Михаил Балакин, депутат Госдумы Михаил Дегтярев, предприниматель Вадим Кумин, московский депутат Илья Свиридов и действующий глава Москвы Сергей Собянин.

Дмитрий Журавлев отметил, что крупных скандалов в ходе выборной гонки не будет, потому что очевидный лидер избирательной компании симпатичен москвичам и не дает поводов для провокаций. В соревновании за второе место использовать черный пиар в отношении конкурентов бесперспективно. Эксперт убежден, что заданный москвичами тон будет наблюдаться и в регионах со схожей расстановкой политических сил. Обычно московская явка на выборы хороша, но в этот раз определенным препятствием может послужить назначение датой голосования начало сентября. Москвичи-дачники очень часто проводят это время на своих участках с тяпками. Тем не менее, Журавлев прогнозирует явку на выборах выше 50%

На сегодняшний момент самым громким скандалом стало возвращение в список участников выборной гонки Михаила Балакина после того, как трое муниципальных депутатов отозвали за него подписи, лишив возможности регистрации. Однако 23 июля 2018 года Мосгорсуд восстановил его в списке кандидатов.

Отличились в выборной и представители либеральной оппозиции. Один из претендентов, не собравший подписи муниципальных депутатов в свою пользу, обратился к избирателям с призывом ставить сразу несколько пометок в бюллетене, делая его недействительным. Он уверен, что жители столицы таким образом смогут выразить протест властям против его неучастия в выборах. Этим методом в ходе недавно прошедших выборов президента использовал один из отстраненных претендентов.

«Препятствование выборам – уголовно наказуемое деяние. Одним из признаков демократии являются выборы органов власти, москвичи хотят и отдадут голос за понравившегося им кандидата», — напомнил сенатор Совета Федерации Франц Клинцевич.

Он подчеркнул, что должность мэра Москвы максимально ответственна, ведь от человека на этом посту зависят комфортные условия жизни более 10 миллионов москвичей. В столице развивается дорожная инфраструктура, строятся необходимые социальные объекты, развивается спорт. Люди, не способные добиться и доли этого, ищут любые поводы для критики, считает сенатор.

Жители Москвы имеют возможность определить судьбу столицы на ближайшие пять лет. От каждого жителя, отдавшего свой голос, будет зависеть его будущее, поэтому к выборам нужно подойти максимально ответственно. И в нынешней ситуации нужно подойти к выборам ответственно, рассмотрев каждого кандидата и проголосовав за наиболее ответственного, заключил Клинцевич.