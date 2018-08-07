Участницам дела об экстремизме необходима экстренная медпомощь

Участницы движения «Новое величие» Мария Дубовик и Анна Павликова нуждаются в экстренной медицинская помощи. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление правозащитника Льва Пономарева.

Он утверждает, что у Дубовик несколько дней назад обнаружилось заболевание, которого не было при помещении в СИЗО. Другая обвиняемая, 18-летняя Павликова имела проблемы со здоровьем ранее. Пономарев сообщил, что под арестом ей не оказывают лечения в должной мере, а в тюремную больницу госпитализировали только после заявлений уполномоченного по правам человека и главы СПЧ Михаила Федотова.

Правозащитник уверен, что Павликова нуждается в стационарном обследовании. 9 августа в суде рассмотрят вопрос о продлении ее ареста. Вопрос по Дубовик и другим участникам дела разбирательства также назначены на август. Пономарев считает, что данная мера пресечения создает угрозы для состояния здоровья фигурантов.

16 марта в Москве взяли под арест 10 участников движения «Новое величие». Им предъявили обвинение по статье 282.1 УК РФ (организация экстремистского сообщества). Некоторые СМИ сообщили, что активистов обвинили на основе показаний троих сотрудников силовиков внедренных в группу в рамках оперативно-розыскных мероприятий. 20 июня Федотов посетил в больнице СИЗО «Матросская тишина» участницу дела Павликову. Он сообщил, что СПЧ призывает смягчить ей наказание.