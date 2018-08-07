Выборы президента Украины. Чего ожидать от избирательного процесса в Незалежной

Август традиционно считается «мертвым сезоном» украинской политики, однако это не помешало Петру Порошенко запустить работу собственного избирательного штаба, о чем публично объявило его ближайшее окружение.

Шутка ли, но Петр Алексеевич, несмотря на катастрофический обвал рейтингов, которые ныне находятся близ уровня статистической погрешности, на полном серьезе рассчитывает выиграть ближайшие президентские выборы. Точнее, создать все предпосылки, чтобы объявить себя их победителем.

Вообще, давать какие-либо однозначные прогнозы относительно ближайших украинских выборов - слишком легкомысленно. Слишком уж много факторов неопределенности в уравнении под названием «выборы президента Украины»: начиная от фактора поддержки западных элит и подковерных договоренностей украинских олигархических групп, заканчивая настроениями в украинском обществе, суммарно 60% которого, как свидетельствуют социологические опросы, не определилось с выбором или собирается игнорировать голосование.

А ведь это колоссальный ресурс для фальсификации как явки, так и результатов выборов, умноженный к тому же на показатели неконтролируемой трудовой эмиграции. Последний раз перепись населения проводилась в далеком 2001 году. Сейчас ни один чиновник не в состоянии назвать количество населения, проживающего на подконтрольной Киеву территории Украины, с погрешностью хотя бы в один миллион человек.

В принципе менее чем за год до президентских выборов общенациональный лидер на Украине отсутствует как таковой. Фрагментированность политического поля высока как никогда ранее: топ-10 кандидатов в президенты обладают рейтингом доверия менее чем в 10% от общего количества избирателей. В таких условиях победить может любой кандидат из топ-10. А может не победить ни один из них, поскольку еще имеется теоретическая возможность для появления новых лиц. Примерено так, как это случилось во Франции, где рейтинг действующего президента Эммануэля Макрона в ходе предвыборной кампании «накачали» буквально за два месяца.

Кроме того, не существует гарантий, что судьба президентского кресла определится внутри Украины, а не за ее пределами путем консенсуса внешних игроков. Собственно, сама украинская государственность и существует по сей день исключительно благодаря этому консенсусу.

На данный момент среди западных элит нет согласия относительно того, кого необходимо поддержать на украинских президентских выборах. По косвенным признакам Юлия Тимошенко пытается заполучить лояльность Дональда Трампа, активизируя «антисоросовскую» риторику, а сам Джордж Сорос делает ставку одновременно на экс-министра обороны Украины Анатолия Гриценко и музыканта Святослава Вакарчука. Последний, впрочем, еще не объявлял о своих политических амбициях. Пока что можно лишь сделать вывод о том, что Петру Порошенко не получится навязать себя коллективному Западу (если этот термин еще можно применять в условиях оформившихся линий разлома между США и ЕС) в качестве безальтернативного кандидата.

Наконец, существует вероятность срыва / отмены / переноса на неопределенный срок выборов по причине введения правового режима военного / чрезвычайного положения либо под иным надуманным предлогом. Не исключен и вариант, что результаты выборов объявят недействительными под предлогом «российского вмешательства», что, безусловно, сыграет на руку действующему президенту. Примечательно, что Порошенко поставил задачу перед Совбезом Украины подготовить комплекс мер по предотвращению «российского вмешательства» в выборы (что бы это ни значило), а на апрельском ХI Киевском форуме по безопасности он упоминал о возможности кибератак со стороны России в ходе президентских выборов. Здесь все очевидно: победит Порошенко – Россия не вмешивалась, проиграет – следовательно, вмешивалась…

В чем нет сомнений, так это в том, что победителю президентских выборов необходимо будет сформировать лояльный парламент, без чего будущего лидера ожидает судьба «хромой утки» буквально со старта каденции. Парламентские выборы, напомним, должны состоятся через полгода после президентских, осенью 2019 года.

Если ранее линии электорального раскола Украины проходили в рамках «юго-восток vs запад (и склоняющийся к нему центр)», то ныне подобных линий намного больше. «Ядерный» электорат и юго-востока, и запада сократился, и, как никогда ранее, в условиях разочарования политическим классом и острого социально-экономического кризиса, выросла роль электорального «болота», не имеющего четких идеологических установок.

Одна из наибольших интриг парламентской кампании заключается в том, смогут ли переформатироваться нынешние провластные политпроекты («Блок Петра Порошенко – Солидарность» и «Народный фронт», имеющие суммарный рейтинг на уровне 6-8%), и кто сумеет занять пост премьер-министра. Пока что симпатии промайданного электората, ранее голосовавшего за «Блок Петра Порошенко» и «Народный фронт», подбирает «Батькивщина» Юлии Тимошенко, занимающая, по соцопросам, первую строчку в списке претендентов на попадание в следующий созыв Рады. В пользу «Батькивщины» играет грамотно выстроенная партийная структура, которая покрывает все избирательные участки на подконтрольных Киеву территориях. Помимо этого, к офису фракции Тимошенко уже выстраивается очередь из представителей крупного капитала, что не может вдохновлять ее конкурентов. Собственно, «Батькивщина» будет одним из главных фаворитов предстоящей парламентской гонки.

Статус фаворита также будет оспаривать партия «За жизнь», основанная в 2016 году выходцами из «Оппозиционного блока» Вадимом Рабиновичем и Евгением Мураевым. Недавно к фракции присоединился такой тяжеловес украинской политики как Виктор Медведчук. А это способно существенно добавить электоральных бонусов данной партии и наверняка отразится в скором времени в результатах социологических опросов. «За жизнь» в целом и Медведчук в частности в последние годы занимали куда более жесткую позицию по отношению к послемайданной власти, чем «Оппозиционный блок», который также ориентирован на протестный электорат, преимущественно юго-востока Украины. Говоря спортивной терминологией, вступление Медведчука в «За жизнь» – не просто отрыв на полкорпуса от «Оппозиционного блока», и без того пребывающего не в лучшей «электоральной форме», а предпосылка для спурта (резкого рывка) по «электоральной турнирной таблице». При ресурсной поддержке Медведчука, чье влияние на внутриполитические процессы с 2014 года постепенно росло, партия «За жизнь» способна побороться за победу на парламентских выборах-2019, став основой для формирования правящей коалиции из оппозиционных действующей власти сил.

Спутать карты многим игрокам, которые собираются выдвигаться в парламент, способен Сергей Тигипко - лидер партии «Сильная Украина», отошедший от публичной политики в 2014 году. Тигипко является единственным украинским политиком, занимавшим пост вице-премьера и при «днепропетровских», и при «донецких». Тем не менее Тигипко уже не единожды успешно позиционировал себя как «новое лицо» в ходе избирательных кампаний. Этот трюк может пройти и в 2019 году. Тем более Тигипко обладает существенными финансовыми ресурсами и не имеет устойчивой ассоциации в качестве условно пророссийского политика (хотя ранее входил в правящую при Викторе Януковиче «Партию регионов»). Это может помочь ему собрать неплохой электоральный урожай как на западе, так и на юго-востоке Украины.

Многое в следующем созыве парламента будет зависеть от того, какая партия будет обладать «золотой акцией» для формирования коалиции. Проходной барьер в 5%, позволяющий сформировать фракцию до 15 человек, в 2019 году смогут взять 8-10 партий. Это наверняка серьезно затянет процесс формирования коалиции и состава правительства.

Собственно, до выборов остается не так уж много времени. Продолжим следить за развитием событий. История современной Украины не единожды опровергала прогнозы многих маститых экспертов, потому давать какие-либо однозначные прогнозы, тем более в условиях роста политической энтропии, будет весьма непрофессионально.

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