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16:12   7 Августа 2018
Россия

Долги населения Удмуртии увеличились на 2,3 миллиарда

Долги населения Удмуртии увеличились на 2,3 миллиарда

По статистике Приволжского Федерального Округа на начало июля Удмуртия оказалась на втором месте по закредитованности.

В общем, из 14 регионов Приволжья по размеру долговой задолженности в расчете на каждого человека, на первом месте оказался Пермский край, на последнем - Пензенская область.

По информации издания ИжевскИнфо.ру, такое внимание именно на Удмуртию обращено в первую очередь из-за того, что хоть на одного жителя УР приходится долг в размере 91,7 тысяч, в то время как в Пензе показатель равен 95,4 тысячам рублей, доход в административных единицах совершенно разный. Таким образом, чтобы рассчитаться с банками, житель Удмуртии должен будет отдавать 4 размера своих среднемесячных доходов, в то время как те, кто живут в области - всего 3,4 части своих денежных активов.

Общая задолженность Удмурдской Республики, по состоянию на 1 июля 2018 года составила чуть меньше  140 миллиардов рублей. За июнь долг возрос на 1,7%, то есть на 2,3 миллиарда рублей.

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Автор: Анна Манц
#кредит #удмуртия #пфо #приволжский фо
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