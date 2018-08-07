Долги населения Удмуртии увеличились на 2,3 миллиарда

По статистике Приволжского Федерального Округа на начало июля Удмуртия оказалась на втором месте по закредитованности.

В общем, из 14 регионов Приволжья по размеру долговой задолженности в расчете на каждого человека, на первом месте оказался Пермский край, на последнем - Пензенская область.

По информации издания ИжевскИнфо.ру, такое внимание именно на Удмуртию обращено в первую очередь из-за того, что хоть на одного жителя УР приходится долг в размере 91,7 тысяч, в то время как в Пензе показатель равен 95,4 тысячам рублей, доход в административных единицах совершенно разный. Таким образом, чтобы рассчитаться с банками, житель Удмуртии должен будет отдавать 4 размера своих среднемесячных доходов, в то время как те, кто живут в области - всего 3,4 части своих денежных активов.

Общая задолженность Удмурдской Республики, по состоянию на 1 июля 2018 года составила чуть меньше 140 миллиардов рублей. За июнь долг возрос на 1,7%, то есть на 2,3 миллиарда рублей.