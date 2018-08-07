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 Участницам дела об экстремизме необходима экстренная медпомощь

Участницам дела об экстремизме необходима экстренная медпомощь
Прекратить автобусное сообщение с Россией призвали на Украине

Прекратить автобусное сообщение с Россией призвали на Украине

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15:41   7 Августа 2018
Россия

Двухлетний ребенок выпал из окна дома в Воронеже

Двухлетний ребенок выпал из окна дома в Воронеже

Инцидент произошел на улице Лидии Рябцевой, дом пять, во вторник. Сначала местное СМИ TV Губерния сообщило, что из окна выпала девочка. Чуть позже местная «Комсомольская правда» заявила, что это был мальчик.

Ребенок выпал из окна квартиры на первом этаже, когда выдавил москитную сетку. Мальчик упал на козырек подвала.

Врачам пришлось наложить на шею пострадавшего корсет. Ребенка и мать увезли в больницу. Позже к ним подъехал отец. Соседи заявляют, что семья благополучная, а произошедшее расценивают как несчастный случай.

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Автор: Павел Никифоров
#россия #чп #общество #воронеж
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