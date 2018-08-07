Минэкономразвития раскритиковало часть «закона Яровой» о хранении переписок

Министерство экономического развития подвергло критике часть «пакета Яровой», которая обязывает операторов и провайдеров хранить переписки и данные пользователей. В ведомстве считают, что это слишком дорого стоит.

Напомним, закон вступил в силу 1 июля, однако компании еще не начали его исполнять, поскольку осталось слишком много вопросов.

В министерстве заявили, что для реализации закона необходимы большие финансовые затраты. Кроме того, некоторые детали документа противоречат действующему законодательству и содержат «невыполнимые или трудновыполнимые требования». Эксперты подсчитали, что для хранения данных 500 тысяч пользователей придется выделить около 20 миллионов рублей.

В ведомстве убеждены, что бизнес будет хранить чрезмерно много дублирующего контента. Под ударом окажутся небольшие фирмы, которым придется закупать то же дорогое оборудование, что и крупным корпорациям.

В связи с этим Минэкономразвития призывает Минкомсвязи доработать законопроект.