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15:54   7 Августа 2018
Россия

Минэкономразвития раскритиковало часть «закона Яровой» о хранении переписок

Минэкономразвития раскритиковало часть «закона Яровой» о хранении переписок

Министерство экономического развития подвергло критике часть «пакета Яровой», которая обязывает операторов и провайдеров хранить переписки и данные пользователей. В ведомстве считают, что это слишком дорого стоит.

Напомним, закон вступил в силу 1 июля, однако компании еще не начали его исполнять, поскольку осталось слишком много вопросов.

В министерстве заявили, что для реализации закона необходимы большие финансовые затраты. Кроме того, некоторые детали документа противоречат действующему законодательству и содержат «невыполнимые или трудновыполнимые требования». Эксперты подсчитали, что для хранения данных 500 тысяч пользователей придется выделить около 20 миллионов рублей. 

Минэкономразвития раскритиковало часть «закона Яровой» о хранении переписок

В ведомстве убеждены, что бизнес будет хранить чрезмерно много дублирующего контента. Под ударом окажутся небольшие фирмы, которым придется закупать то же дорогое оборудование, что и крупным корпорациям. 

В связи с этим Минэкономразвития призывает Минкомсвязи доработать законопроект. 

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Автор: Виктория Разумовская
#законопроект #пакет яровой #общество #минкомсвязь #минэкономразвитие
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