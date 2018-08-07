МИД РФ раскритиковал восстановление санкций США против Ирана

В МИД РФ глубоко разочарованы действиями США по восстановлению санкций против Ирана. Об этом сообщается в официальном комментарии на сайте ведомства.

В ведомстве уверены, что с помощью санкций Америка стремится, в том числе, сорвать реализацию Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), из которого США вышли 8 мая. Министерство осудило любые односторонние санкции в обход решений СБ ООН, к тому же затрагивающие интересы третьих стран. В МИД также пообещали, что сделают все необходимое для полноценной реализации СВПД.

Указ, подписанный президентом США Дональдом Трампом, подразумевает поэтапное восстановление санкций против Тегерана. С 7 августа первый этап санкций коснется торговли ценными металлами и заденет автомобильный сектор Ирана. Второй этап могут реализовать 5 ноября. Он будет связан с энергетическим сектором страны.