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 Участницам дела об экстремизме необходима экстренная медпомощь

Участницам дела об экстремизме необходима экстренная медпомощь
Прекратить автобусное сообщение с Россией призвали на Украине

Прекратить автобусное сообщение с Россией призвали на Украине

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Актер Роберт Рэдфорд решил уйти из кино
15:33   7 Августа 2018
Россия

МИД РФ раскритиковал восстановление санкций США против Ирана

МИД РФ раскритиковал восстановление санкций США против Ирана

В МИД РФ глубоко разочарованы действиями США по восстановлению санкций против Ирана. Об этом сообщается в официальном комментарии на сайте ведомства. 

В ведомстве уверены, что с помощью санкций Америка стремится, в том числе, сорвать реализацию Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), из которого США вышли 8 мая. Министерство осудило любые односторонние санкции в обход решений СБ ООН, к тому же затрагивающие интересы третьих стран. В МИД также пообещали, что сделают все необходимое для полноценной реализации СВПД.

Указ, подписанный президентом США Дональдом Трампом, подразумевает поэтапное восстановление санкций против Тегерана. С 7 августа первый этап санкций коснется торговли ценными металлами и заденет автомобильный сектор Ирана. Второй этап могут реализовать 5 ноября. Он будет связан с энергетическим сектором страны.

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Автор: Анатолий Аскольский
#россия #сша #санкции #иран #мид рф
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