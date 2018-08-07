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 Участницам дела об экстремизме необходима экстренная медпомощь

Участницам дела об экстремизме необходима экстренная медпомощь
Прекратить автобусное сообщение с Россией призвали на Украине

Прекратить автобусное сообщение с Россией призвали на Украине

 Белоруссия готовится к экспорту мясной продукции в Россию

Белоруссия готовится к экспорту мясной продукции в Россию
Россияне посоветовали Порошенко не беспокоиться о «вмешательстве» РФ в украинские выборы

Россияне посоветовали Порошенко не беспокоиться о «вмешательстве» РФ в украинские выборы

 Актер Роберт Рэдфорд решил уйти из кино

Актер Роберт Рэдфорд решил уйти из кино
15:56   7 Августа 2018
Медиа

Россияне посоветовали Порошенко не беспокоиться о «вмешательстве» РФ в украинские выборы

Россияне посоветовали Порошенко не беспокоиться о «вмешательстве» РФ в украинские выборы

Украинский лидер Петр Порошенко поручил Совету национальной безопасности и обороны страны предусмотреть отдельное заседание по противодействию вмешательства в выборы.

По его словам, Киев договорился с лидерами европейских стран и США тесно координировать усилия Украины и взаимодействовать на всех уровнях. Порошенко считает, что стране необходимо подготовиться к противодействию внешнеполитическим гибридным вызовам. Якобы Кремль «попытается расколоть» Украину, чтобы никто и никогда не помог Киеву.

«Нет никаких сомнений о подготовке Кремлем масштабных вмешательств в избирательные процессы», — добавил президент Украины.   

 

 

Россияне посоветовали Порошенко не беспокоится о «вмешательстве» РФ в украинские выборы

Пользователи социальной сети Twitter напомнили, что очередные президентские и парламентские выборы пройдут на Украине весной и осенью 2019 года. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков называл «абсолютно голословными» обвинения других стран в сторону Москвы о якобы попытках повлиять на выборы.

 

 

 

 

Россияне посоветовали Порошенко не беспокоится о «вмешательстве» РФ в украинские выборы

Россияне считают, что Петр Порошенко старается не отставать от западной политической моды — безосновательно обвинять Москву во «вмешательстве» в выборы. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подчеркивал, что США, Франция и Германия заявляли о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы, но не предоставляли фактов. Возможно, президент Украины стремится присоединиться к общему потоку и обвинить Москву во «вмешательстве» в демократический процесс страны.

 

 

 

 

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #порошенко #украина #выборы
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