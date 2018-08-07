Россияне посоветовали Порошенко не беспокоится о «вмешательстве» РФ в украинские выборы

Украинский лидер Петр Порошенко поручил Совету национальной безопасности и обороны страны предусмотреть отдельное заседание по противодействию вмешательства в выборы.

По его словам, Киев договорился с лидерами европейских стран и США тесно координировать усилия Украины и взаимодействовать на всех уровнях. Порошенко считает, что стране необходимо подготовиться к противодействию внешнеполитическим гибридным вызовам. Якобы Кремль «попытается расколоть» Украину, чтобы никто и никогда не помог Киеву.

«Нет никаких сомнений о подготовке Кремлем масштабных вмешательств в избирательные процессы», — добавил президент Украины.

У наступному році нас, Україну, і багатьох наших партнерів очікують важливі вибори, які визначатимуть темпи і якість нашого розвитку і взаємодії на середньострокову перспективу. Доручаю РНБО передбачити окреме засідання щодо протидії втручання у вибори. pic.twitter.com/gW0O5UyfMc — Петро Порошенко (@poroshenko) 7 августа 2018 г.

Петя, ну за тебя голосовать уже станет разве что глупец, тем более ты уже и так все сделал, разорил вместе с гоп компанией Украину, народ обобрал до нитки, сваливая все на Россию, мошну до отказа набил, войну на Донбассе не прикрутил, короче тебя можно смело назвать Армагеддон — dervysh66 (@dervysh66) 7 августа 2018 г.

Пользователи социальной сети Twitter напомнили, что очередные президентские и парламентские выборы пройдут на Украине весной и осенью 2019 года. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков называл «абсолютно голословными» обвинения других стран в сторону Москвы о якобы попытках повлиять на выборы.

Мне нравится формулировка: "подготовка к вмешательству"... Подготовка, Карл! ????????Видимо заранее тему столбит... )))))) — Коршунов (@KorshunovG) 7 августа 2018 г.

Перевожу на человеческий - "Если выберут не Петю, то в этом виновата будет нога Кремля" )) — Жорик Вартанов (@schtolz_news) 7 августа 2018 г.

Выборы еще официально не начались, а уже ищут причину.... — Ktulhu (@KtulhuKtulhu) 7 августа 2018 г.

В день выборов, после 20.00 и закрытия избирательных участков, я хочу знать ЧЕСТНЫЙ результат! Слабо! Если это организуете, то народ и мир оценит выборы как честные, признает результаты и, что ни внутреннего, ни внешнего вмешательства в выборы не было! Хватит болтать! Делайте! — VIZa???????? (@viza057) 7 августа 2018 г.

Россияне считают, что Петр Порошенко старается не отставать от западной политической моды — безосновательно обвинять Москву во «вмешательстве» в выборы. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подчеркивал, что США, Франция и Германия заявляли о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы, но не предоставляли фактов. Возможно, президент Украины стремится присоединиться к общему потоку и обвинить Москву во «вмешательстве» в демократический процесс страны.

Мировой тренд. Пусть только скажут, что Петя не модный — Миша Попишу (@popishoo) 7 августа 2018 г.

я поражаюсь, все навешивают России столько возможностей. почему тогда Россия еще не стала столицей мира?? — Мамкин красавчик (@Mamkin_krasavec) 7 августа 2018 г.

Петя, ты определись! Есть война, значит не торгуй с Россией. А если торгуешь, то как тогда воюешь? — lol (@KrasnyiKomissar) 7 августа 2018 г.

Столько трусливости и страха от надуманного вмешательства России...)))В Америке такая же болезнь...)))Им в психушку пора,а не страной "управлять" утопически...!!! — Елена Варфоломеева (@varfolomeevaale) 7 августа 2018 г.