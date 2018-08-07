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15:31   7 Августа 2018
Россия

Автомобилисты поддержали возможное смягчение наказания за выезд на «встречку»

Автомобилисты поддержали возможное смягчение наказания за выезд на «встречку»

6 августа в Госдуму был внесен на рассмотрение законопроект, который подразумевает смягчение наказания за выезд на «встречку» через сплошную линию и дорогу с односторонним движением.

Согласно документу, при правонарушении водитель сможет просто отделаться штрафом, а не потерять права.

Председатель Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин прокомментировал новость. По его словам лишать прав следует тех, кто наглым образом не соблюдает ПДД. А если водитель по каким-то причинам не увидел знак, не смог самостоятельно разобраться со стертой разметкой или же просто «неадекватно оценил ситуацию», то неправильно сразу же лишать его водительского удостоверения.

Похмелкин обратил внимание, что в суде не всегда могут правильно расценить по какой причине выявлено нарушение, и поэтому председатель встает на сторону депутатов.

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Автор: Анна Манц
#госдума #законопроект #штраф #пдд #похмелкин
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