Эксперт прокомментировал требования Mail.ru амнистировать заключенных за репосты

Представители компании уверены, что следственные органы нередко возбуждают уголовные дела не соответствующие реальной угрозе, а наказания за них являются слишком жесткими.

Аресты пользователей за различные действия в социальных сетях действительно провоцируют бурные обсуждения — многие убеждены, что меры пресечения слишком несправедливы. Предложение Mail.Ru Group уже успел прокомментировать депутат Госдумы Виталий Милонов на своей странице в Facebook. Он считает данную инициативу «хорошей». Кроме того, он уверен, что стоит ввести четкие законодательные нормы, предотвращающие подобные ситуации.

Разделяет точку зрения депутата первый зампредседателя комиссии по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Общественной палаты РФ Александр Малькевич. Свое мнение он выразил в беседе с журналистами портала «ПолитЭксперт». Он считает, что термины, связанные с экстремизмом, во избежании крайностей следует смягчить. Однако он уверен, что изменить следует не только их. Он назвал заявления представителей Mail.Ru Group «либералистическими». Малькевич считает, что вместо них, компании следовало бы создать штат модераторов, которые бы отвечали за запрещенные публикации.

Эксперт поведал, что эту ситуацию недавно обсуждали в рамках круглого стола в Общественной палате. Там привели в пример опыт западных стран, где хозяева соцсетей, таких как Facebook, специально наняли 20 тысяч людей для отслеживания и модерирования экстремистских постов. Малькевич привел в пример знакомого израильского политолога, которого забанили на Facebook из-за выложенного на YouTube ролика. В нем поэт Иосиф Бродский читает стихотворение «Прощевайте, хохлы!». Администрация соцсети посчитала слово оскорбительным и забанила политолога.

«На Западе модерация жесточайшая. Ты и чихнуть не успеешь, как будешь заблокирован на день, два, месяц или даже на годы», — подчеркнул эксперт.

Александр Малькевич убежден, что если Mail.Ru тоже наймет специальных людей на отслеживания подобной информации, многие проблемы исчезнут сами собой.