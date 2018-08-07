Путин приветствовал идею об особой экономической зоне в Воронежской области

Российский лидер заявил об этом во время встречи с врио главы области Александром Гусевым.

Владимир Путин напомнил, что некоторое время назад власти приняли решение не открывать новые свободные экономические зоны. Ситуация в Воронежской области особая. Президент считает, что проект уже готов и хорошо продуман, поэтому статус может дать заметный толчок в экономике региона.

Гусев предложил развивать в области производство радиоэлектроники. Он напомнил, что под Воронежем есть большой концерн «Созвездие», который оснащает армию РФ. Завод также делает и гражданскую продукцию. По словам врио губернатора, за ближайших пять лет при инвестициях в 30 миллиардов рублей можно открыть до 15 предприятий. Это создаст более трех тысяч рабочих мест.

Местные власти уже нашли шесть компаний, готовых откликнуться на предложение. Гусев указал, что основные социально-экономические показатели региона превышают показатели по стране, в том числе, за прошлый год.

Также врио добавил, что недавно завершился крупный проект по строительству двух новых блоков на атомной станции в Нововоронеже. Инвестировалась программа по 40-45 миллиардов рублей в год. Власти Воронежской области ищут новые инвестиции.