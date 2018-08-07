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15:25   7 Августа 2018
Весь мир

Пару из Германии посадят на 12 лет за продажу малолетнего сына педофилам

Пару из Германии посадят на 12 лет за продажу малолетнего сына педофилам

Газета Die Welt пишет, что в Германии к 12,5 годам тюрьмы приговорили 48-летнюю женщину за то, что она пыталась продать через интернет своего десятилетнего сына педофилам.

Ее сожителю, который оказался сообщником в этом деле, грозит 12 лет. Мужчина уже был судим.

Пара подвергала ребенка насилию более двух лет. Все это они записывали на видео и распространяли в даркнете (скрытая сеть интернета). Издание пишет, что зафиксировано не менее 60 случаев насилия над мальчиком.

Пару из Германии посадят на 12 лет за продажу малолетнего сына педофилам

Ребенка забрали из семьи в марте 2017 года. Сейчас он живет с приемными родителями и находится под госопекой. Пару арестовали осенью 2017 года.

Помимо тюремного заключения, вердикт суда включает выплату компенсации мальчику в размере 49 тысяч долларов. Также компенсация положена еще одной жертве — трехлетней девочке, над которой пара тоже совершала насилие. 

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Автор: Виктория Разумовская
#суд #дети #насилие #домашнее насилие #германие
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