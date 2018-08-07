Пару из Германии посадят на 12 лет за продажу малолетнего сына педофилам

Газета Die Welt пишет, что в Германии к 12,5 годам тюрьмы приговорили 48-летнюю женщину за то, что она пыталась продать через интернет своего десятилетнего сына педофилам.

Ее сожителю, который оказался сообщником в этом деле, грозит 12 лет. Мужчина уже был судим.

Пара подвергала ребенка насилию более двух лет. Все это они записывали на видео и распространяли в даркнете (скрытая сеть интернета). Издание пишет, что зафиксировано не менее 60 случаев насилия над мальчиком.

Ребенка забрали из семьи в марте 2017 года. Сейчас он живет с приемными родителями и находится под госопекой. Пару арестовали осенью 2017 года.

Помимо тюремного заключения, вердикт суда включает выплату компенсации мальчику в размере 49 тысяч долларов. Также компенсация положена еще одной жертве — трехлетней девочке, над которой пара тоже совершала насилие.